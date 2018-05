Donaueschingen Schwimmerclique eröffnet die Badesaison

Die beiden Schwimmmeister Klaus Götte und Pérré Rémy waren unermüdlich damit beschäftigt, das Bad aus seinem Winterschlaf zu holen und auf die anstehende Badesaison vorzubereiten. Sehr zur Freude des Quartett, das es kaum erwarten konnte in dem über 20 Grad Celsius warmen Wasser die ersten Bahnen der Saison zu ziehen. Die meisten von ihnen sind Dauergäste, Ingeborg Müller übrigens, brachte es im vergangenen Jahr auf 102 Schwimmbadbesuche, doch das will sie in dieser Saison natürlich toppen. Mit dabei sind auch Christin Geisert, Daniela Fritzinger und Hanni. Hennch.

Schmerzlich vermisst wurde die über 85-jährige Viola Suchant. Sie ist die Rekordhalterin in Sachen Schwimmbadbesuche. Sie schaffte es bereits einige Jahre lang, an jedem Öffnungstag des Parkschwimmbades ihre Bahnen zu ziehen. Nur am Samstag war sie privat verhindert, wird sich aber sicherlich in den nächsten Tagen wieder an ihre Schwimmerclique anschließen.