Donaueschingen. Mit einem gewitzten Vortragstitel lädt Schwester Teresa Zukic am Mittwoch, 19. September, 19.30 Uhr, ins katholische Gemeindehaus ein. "Jeder ist normal, bis du ihn kennst" – Von der spirituellen Kraft Menschen zu (er)tragen, ohne den Humor zu verlieren", heißt es um 19.30 Uhr. Dinge mit kleinen Schönheitsfehlern kann man umtauschen. Für Menschen allerdings mit kleineren oder größeren Mängeln gibt es keine Umtauschabteilung im Universum. Wir können lernen, mit Menschen besser umzugehen, ohne uns permanent kränken zu lassen, so Schwester Teresas Ansatz. Man könne aber auch aufhören, andere Mitmenschen und die Vergangenheit für das eigene Unglücklich sein verantwortlich machen, die eigenen Gefühle steuern und Situationen neu bewerten. Mit einer großen Portion Humor gehe das besser, so die Botschaft des Vortrags. Der Eintritt ist frei.