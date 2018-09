Donaueschingen Schwerer Unfall beim Wasserturm

Hüfingen. Der 61-jährige Autofahrer war auf der B27 in Richtung Bad Dürrheim unterwegs, als er auf Höhe des Wasserturms trotz Überholverbotes und Geschwindigkeitsbegrenzung laut Polizei einen Lastwagen überholte. Nicht wahrgenommen habe er dabei den Gegenverkehr. Der 61-Jährige musste ruckartig nach links ausweichen, um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden. Er fuhr dabei auf den Ausfädelungsstreifen. Auf diesem fuhr aber ein 37-Jähriger mit seinem VW, der den Unfall nicht mehr verhindern konnte. Beim Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrer sowie ein 29-Jährige Beifahrer im MG Rover leicht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 30 000 Euro geschätzt. Der 61-Jährige musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben. Gegen ihn wurden nun Strafverfahren eingeleitet.