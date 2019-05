Donaueschingen Schuss vor Disco: Skelcim K. in Albanien festgenommen

Donaueschingen - Skelcim K. soll im Dezember 2017 auf einen Türsteher einer örtlichen Diskothek geschossen haben. Nun wurde er in Albanien festgenommen. Die Nachricht schockierte damals die Stadt: Im Dezember 2017 wurde ein Türsteher einer Diskothek an der Raiffeisenstraße angeschossen. Der damals 21-Jährige Skelcim K. wollte in die Disco, hatte dort aber in der Vergangenheit schon für Ärger gesorgt und deshalb Hausverbot. Als ihm der Türsteher den Zugang verwehrte, soll Skelcim K. eine scharfe Waffe gezogen und auf den Türsteher geschossen haben. Obwohl die Polizei sofort eine groß angelegte Fahndung eingeleitet hatte, gelang K. die Flucht.