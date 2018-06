Donaueschingen Schulwettbewerb führt die Gewinner nach Berlin

Das anschließende Gespräch wurde von vielen persönlichen Fragen zum Abgeordnetenleben von Thorsten Frei geprägt. Auf die Frage beispielsweise, ob er sich in Berlin oder in Donaueschingen wohler fühle, antwortete Thorsten Frei, dass dies ganz klar in Donaueschingen sei: "Dort lebt schließlich meine Familie. Und überhaupt arbeite ich in Berlin vor allem." Die Zufriedenheit mit seiner Arbeit beschrieb der Bundestagsabgeordnete als sehr groß: "Die Themen sind sehr vielfältig und spannend, was meine Themen und die Personen angeht, mit denen ich täglich ins Gespräch komme."