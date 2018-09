Donaueschingen Schulungsreihe rund um Demenz für Angehörige

"Hilfe beim Helfen" ist ein gemeinsam von der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg, der Pflegekasse, der Barmer Ersatzkasse Villingen und der Fachschule für Altenpflege in Donaueschingen entwickeltes Projekt. Das Ziel: Hilfe und Unterstützung für Angehörige von demenziell Erkrankten, die oft hilflos vor vielen Fragen stehen oder überfordert sind.

Gabriele Uhl, Berufspädagogin im Gesundheitswesen und Dozentin an der Donaueschinger Fachschule für Altenpflege, sowie Fachreferenten aus Medizin, Betreuung, Pflege und Hospiz haben für die Schulung ein rundes Programm zusammengestellt. Da geht es zum Beispiel um die unterschiedlichen Formen des Krankheitsbildes, um rechtliche Fragen wie Vorsorge- und Patientenverfügung, um technische Hilfsmittel wie Pflegebett oder praktische Hilfen für die Küche, Licht- und Bewegungsmelder, Leistungen der Pflegekasse oder die Bewältigung des Alltags. Ziel ist aber auch: Ein reger Austausch und ein Gesprächsforum für die Betroffenen zu bieten, damit die Teilnehmer sich gegenseitig stärken und einen Weg finden für eigene Lösungen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Start ist am Mittwoch, 10. Oktober. Die Schulung ist jeweils mittwochs von 16.30 bis 18.30 Uhr in der Fachschule Donaueschingen in der Prinz-Fritzi-Allee 1. Die Reihe endet am 5. Dezember. Anmeldungen nimmt Gabriele Uhl unter Telefon 0771/92 91 07 20 oder E-Mail: g.uhl@altenpflegeschule-ds.de entgegen.