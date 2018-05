Donaueschingen Schulszene in Luisenstraße bekommt Zuwachs

Im vergangenen Jahr hat der 60-Jährige für 150 Euro im Internet eine hölzerne Schulbank ersteigert, gerichtet und wetterfest lackiert. Weil aber ein antiquierter Schulbetrieb erst mit Schulranzen und Kreidetafel lebendig wird, waren auch bald diese Utensilien angeschafft. Fehlen noch die Schüler. In Bayern ersteigert Haimayer einen lebensgroßen kleinen Lederhosenträger. Frech schaute der "Gustl" bereits im vergangenen Sommer aus dem karierten Hemd. Doch unter dem blonden Haarschopf entwickelten sich schulische Reife und das Klassenziel gefährlich langsam.

"Gustl" hat dank neuer Banknachbarin bessere Noten

Haimayer konsultierte nicht die Erziehungsberatung, sondern erneut den Quasi-Monopolisten bei Internetversteigerungen. Eine zweite Puppe musste her. Das bisher namenlose Mädchen aus Nordrhein-Westfalen wurde ihm mit der Post zugestellt. Es ist ein bisschen jünger als "Gustl", darf als echte Dame in der Schulbank sitzen und scheint die Lernleistungen ihres Klassenkameraden positiv zu beeinflussen. "Seine Versetzung ist jetzt nicht mehr gefährdet", äußert sich Lehrer Haimayer erleichtert. An seinem Schriftbild dagegen muss "Gustl" noch arbeiten: Windschief zwischen die Linien hat er auf der Tafel seinen Kreidezug "Ferien" gesetzt.