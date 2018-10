Donaueschingen Schulprojekt kommt wieder ins Rollen

Den Nissan konnten damals nicht nur Schüler und Lehrer, sondern alle Interessierten über einen Carsharing-Drittanbieter ausleihen. Auch das soll sich jetzt ändern. Zwar soll das neue Fahrzeug auch geliehen werden können, die Infrastruktur rund um den Ausleihvorgang in Sachen Reservierung und Kosten wird zukünftig allerdings über die Schule laufen: "Mit dem Drittanbieter hatten wir eigentlich nur Probleme. Wir wollen das jetzt selbst aufsetzen", so der Konrektor.

Dafür wird der Seminarkurs des Technischen Gymnasiums ein entsprechendes Konzept entwickeln, sodass die Schule schließlich nahezu alle Fäden in der Hand hat. Verleih und Abrechnung sollen dann über diese Gruppe laufen, die Einnahmen gehen an den Innovations-Förderverein Technisches Gymnasium Donaueschingen, der 2016 gegründet wurde, um das Carsharing-Projekt weiter voran zu treiben. Das Geld fließt also konkret auch in die Finanzierung des Schulprojektes. "Wir sind froh, jetzt neu starten zu können. Sollten dabei Probleme entstehen, können wir sie selbst aufgreifen und lösen", sagt Jäger. Bis es soweit ist, wird jedoch noch etwas Zeit ins Land ziehen. Das neue Auto soll voraussichtlich Mitte November geliefert werden, die Online-Plattform befindet sich in der Konzeptphase.

Warum zwischen Nissan und der Donaueschinger Schule keine weitere Zusammenarbeit mehr zustande kam, bleibt derzeit noch offen. Bis Redaktionsschluss war von der Pressestelle des Unternehmens keine Antwort zu bekommen.

Dezember 2016: Sieben Absolventen der Klasse 12 des Technischen Gymnasiums als Teil der gewerblichen Schulen Donaueschingens haben mit ihrer Seminararbeit ein europaweit einzigartiges Modell des E-Car-Sharings auf den Weg gebracht. Mit der Übergabe eines Elektroautos – eines Nissan Leaf – an das Technische Gymnasium wurde aus der Vision der sieben jungen Menschen Wirklichkeit. Die Schüler planten, einen Carport auf dem Schulgelände mit Solarmodulen zu bauen, deren Strom die Batterie des Fahrzeuges speist.

Juli 2016: Das Projekt mit fertiggestelltem Carport wird der Öffentlichkeit vorgestellt. Verschiedene Fachbereiche der Schule haben zusammen gearbeitet. So haben zum Beispiel die Zimmerer den Carport gebaut. Dazu gehört noch eine Ladestation mit selbst produziertem Sonnenstrom für ein modernes Elektroauto, das ab September im Carsharing-Prinzip den Schülern und der Öffentlichkeit zur Ausleihe Verfügung stehen soll.

Herbst 2017: Die Schüler des Technischen Gymnasiums unterziehen das Elektroauto einem Stresstest, fahren damit quer durch Baden-Württemberg und testen die Infrastruktur des Landes für entsprechende Fahrzeuge. Die Fahrt führte über Karlsruhe, Mannheim, Ulm und Friedrichshafen wieder zurück nach Donaueschingen.

Dezember 2017: Nissan holt den Leaf vor der Schule wieder ab. Die offizielle Begründung: Das Fahrzeugmodell sei mittlerweile veraltet. Die Schule schickt die Daten der Auswertungsbögen an das Unternehmen und erkundigt sich, ob eine weitere Zusammenarbeit möglich sei.

Februar 2018: Nissan habe laut eigener Aussage keine E-Mails von der Schule erhalten. Aber warum wurde das Elektroauto dann abgeholt? "Das Projekt war auf die Dauer eines Jahres ausgelegt. Zudem ist das Modell des Nissan Leaf mittlerweile nicht mehr aktuell", sagte Oliver Franz, Pressesprecher des Nissan Center Europe. Dass Nissan beabsichtige, nicht mehr mit der Schule zusammen zu arbeiten, treffe "überhaupt nicht" zu. Im Gegenteil: "Bisher war es für uns eine durchaus schöne Erfahrung", beschreibt Franz damals. Eine weitere Zusammenarbeit kam dennoch nicht zustande.