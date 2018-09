Donaueschingen Schulleitung definiert neue Ziele

Eine mit der vorgesetzten Dienststelle, dem Regierungspräsidium Freiburg, geschlossene Zielvereinbarung wurde im Beisein des Regierungsschuldirektors Martin Müller unterzeichnet. Schon die Auswahl der Themen sei durchdacht und ausgewogen. Beeindruckend sei, wie stringent und inhaltlich dicht nachfolgend die Maßnahmen gestaltet sind.

Schulleiter Frank Liebetanz kündigte an, dass in den nächsten fünf Jahre insbesondere die weitere Entwicklung der Unterrichtsqualität im Zentrum stehe. Bei einer immer heterogener werdenden Schülerschaft sind eine Stärkung des eigenverantwortlichen Lernens und individuelle Förderung zielführend für den gesamten schulischen Erfolg. Eine Schule, die auf die Lebens- und Arbeitswelt vorbereitet, müsse digital fit sein. Dank der Anstrengungen des Schwarzwald-Baar-Kreises konnte die digitale Infrastruktur ausgebaut werden.

Die Schulleitung will die Schule gemeinsam als lebendige Organisation führen. Das bedeutet, dass die Schulleitung Teamentwicklung fördert und geeignete Rahmenbedingungen für eine Zusammenarbeit im Team schafft. Das erweiterte Leitungsteam will mehr Kollegen in strukturierte Entscheidungsprozesse einbinden. Hierbei vertraut die Schulleitung sowohl auf Dialog und Diskurs als auch auf die Verantwortung und Entscheidungskompetenz des Einzelnen als Teil des Ganzen.