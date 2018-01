Donaueschingen. Alfons Schuhbeck kommt zur nächsten Kanzelrede am Sonntag, 18. März, in die Donaustadt. Um 16.30 Uhr wird er in der Stadtkirche St. Johann über "Gewürze und ihre Wirkung" sprechen. Bekannt geworden ist der Bayer als Kochbuchautor, Gastwirt und Fernseh-Auftritten. Renommierte Adressen wie Feinkost Käfer, Alois Dallmayer und das "Aubergine" von Eckart Witzigmann zählten zu seinen beruflichen Stationen und legten den Grundstein für seine heutige Popularität. 1989 wurde er vom Gault Millau als Koch des Jahres geehrt. Seit 2003 kocht sein Team am "Münchner Platzl". Seit vielen Jahren gilt er auch als Meister der Gewürze, deren Geheimnisse er in Paris, London und in den Ländern Indien und China kennengelernt hat. Er betrachtet die Gewürze nicht nur für den Geschmack oder der Verfeinerung der Speisen, sondern – und das ist ihm besonders wichtig – als Jahrhunderte altes Heilmittel.