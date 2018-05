Ein vielseitiges Schülervorspiel in Grüningen zeigte die musikalische Weiterentwicklung der Kinder seit dem letzten Auftritt im Herbst. Gerold Bolli, Vorsitzender der Grüninger Bläserjugend, durfte neben den 22 Schülern viele Gäste im voll besetzten Probelokal begrüßen. Mitmachübungen von Peter Stelzl und der Musikwerkstatt luden zum Klatschen und Stampfen ein. Am Sonntag, 13. Mai, 19 Uhr, wird die Bläserjugend die Maiandacht am Käppele musikalisch mitgestalten. Text: hac/Fotos: Limberger