Donaueschingen. Die Schülerinnen Angelina und Rosalie Limberger lassen am Mittwoch, 13. Juni, 18.30 Uhr,in der Bibliothek des Fürstenberg-Gymnasiums ihre Reise im März 2017 in den Libanon Revue passieren. In einem Flüchtlingslager besuchten die beiden 17 und 15 Jahre alten Schülerinnen zwei syrische Mädchen. Noch jünger als ihre Gäste aus Deutschland, bauten die beiden gerade eine Schule auf. Über die zahlreichen Hürden, darüber bis sie im Flüchtlingslager ankamen und was sie dort erwartete, erzählen die Mädchen in ihrem Vortrag