Donaueschingen Schülerin erlebt das große Abenteuer

Ihre zukünftigen Mannschaftskameraden konnte Nele bei einem Einführungswochenende in Kiel bereits kennenlernen: "Ich glaube, wir dürften uns ganz gut vertragen. Wir haben ja alle ähnliche Interessen und sind eine homogene Gruppe."

Wissenschaftler für Experimente mit an Bord

Was sich allerdings mittlerweile verändert habe, sei die Route, die das Schulschiff nimmt. Von Dublin aus geht es in Richtung Portugal, Kap Verde und über den Atlantik. In der Karibik liegen unter anderem die Inseln St. Vincent und Jamaika auf der Route: "Man hat die Erfahrungen und Rückmeldungen aus dem vergangenen Jahr ausgewertet und mit einfließen lassen. Startet man von Dublin aus, soll die See wohl nicht ganz so rau sein", erklärt die Schülerin. Das ist besser geeignet für die erste Überquerung des Atlantik.

Unterwegs gibt es für Nele und ihre rund 30 Mitschüler allerhand zu tun. Neben dem täglichen Schulunterricht gilt es, die komplexen Abläufe auf dem Schiff zu steuern. Dazu gehören neben dem nautischen Aufgabenbereich etwa ein Wachdienst, aber auch die Arbeit in der Kombüse, der Küche des Seglers.

Mit an Bord sind allerlei wissenschaftliche Gerätschaften, so untersucht das Ocean College auf seiner Atlantik-Überfahrt auch die Menge an Mikroplastik, die im Wasser zu finden ist. Dazu wird auch ein wissenschaftlicher Experte mit an Bord sein. Zudem wird es etliche Landgänge geben: Auf Teneriffa, den Azoren, Costa Rica und vielen weiteren Stationen.

Für ihre große Reise mit dem Ocean College ist Nele Haarmann noch auf der Suche nach Unterstützern und Sponsoren, da sie die notwendigen 23 000 Euro selbst aufbringen möchte. Wer ihr helfen möchte, kann das über ihre Kampagne im Unternet auf Fundmytravel unter www.fundmytravel.com/campaign/EH7e0ogajj