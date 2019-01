Donaueschingen Schüler spüren Willkürjustiz nach

Der Fokussierung auf den in der niederländischen Provinz des 17. Jahrhunderts angesiedelten Gerichtstag trug bereits das Bühnenbild Rechnung. Direkt in Dorfrichter Adams guter Stube soll eigentlich Gerichtstag sein. Doch dem Protagonisten geht es gar nicht gut. Aus der fernen Zentrale hat sich die Gerichtsrätin Walter zur Kassenprüfung angekündigt und vor Gericht erscheint die energische Frau Marthe Rull wegen einer Lappalie. Ein nächtlich in der Kammer ihrer Tochter Eve zerbrochener Krug bringt plötzlich Eves Ehre in Zweifel. Auf der Theaterbühne entfaltet sich daraufhin ein zusehends groteskeres Gerichtsverfahren.