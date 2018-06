Donaueschingen Schüler lernen ihren Erich kennen

Donaueschingen (wur). Wohl ganz im Sinne des pazifistischen Kinderbuchautors gestaltete sich die Abfolge von Reden und Aufführungen in der Erich-Kästner-Halle sehr kurzweilig. Eine Vielzahl der 57 Kinder und 22 Lehrer an der Stammschule an der Humboldtstraße sowie an den Außenstellen in Allmendshofen und Grüningen brachten sich ein; nicht zu vergessen Eltern und Mitglieder des Fördervereins, die das anschließende Schulfest am Laufen hielten.

Gabriele Lindemann, Schulleiterin und im Laufe des Nachmittag von Schulamtsleitern Sabine Rösner zur Rektorin ernannt, erinnerte an den Einzug 1977. Der Namensvorschlag Erich Kästner habe übrigens kurz zuvor ganz knapp gegen Adolf Reichwein gewonnen. In den Jahren zuvor hätten die Schüler und ihre Vorgänger in der Schulleitung Josef Waidmann, Beatrix Sahmer und Renate von Witzleben von neuen Bildungsplänen bis Digitalisierung etliche Änderungen erlebt. Prägend war aber besonders die Einführung der Ganztagsschule im Schuljahr 2007/2008", gewichtete sie. Wichtig war ihr die Ehrung von fünf Jugendbegleiterinnen, die seit elf Jahren dabei sind.

Es gebe nichts Wichtigeres als für Kinder da zu sein, meinte Bürgermeister Bernhard Kaiser. An der Erich-Kästner-Schule werde der Bildungsauftrag besonders erfolgreich umgesetzt. Beachtlich sei auch eine Reihe von Impulsen, die von dort ausgingen, darunter auch die von drei Viertel der Schüler genutzte Erfolgsmodell Ganztagsschule. "Gut angelegtes Geld" seien deshalb die Investitionen in die Schule gewesen: Bis zur Einweihung am 25. November 1977 umgerechnet zwei Millionen Euro und in den nächsten Jahren weitere vier Millionen. Sein Herz für die Kinder bewies der Förderverein. Die Vorsitzende Martina Wynands stellte für die drei Standorte je eine Bücherkiste mit Bänden des Kinderbuchautors Tino zur Verfügung, der in der Themenwoche Lesungen abgehalten hatten.