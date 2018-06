Die deutsch-französische Freundschaft und Europa sind gerade nach Abzug der Franzosen aus Donaueschingen im Jahr 2013 das große Thema und ein Herzensanliegen der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG). Nun gelang es, sich in Paris die besten Informationen über den Stand der nachbarschaftlichen Beziehungen vor Ort zu holen. Die DFG nahm be wusst Schüler aus zwei Französischkursen des Fürstenberg-Gymnasiums mit ins Boot, da man die Jugend für die Arbeit und die Ziele des Vereins, aber auch für das wichtige Thema Europa interessieren wollte. So standen Besuche in der deutschen Botschaft, bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und dem Goethe-Institut auf dem Programm, bei denen es Ausführungen zur Sicherheitspolitik und der Arbeitsweise und Zielsetzungen der Institutionen gab. Das Bild entstand vor der Kathedrale von Reims, dem Geburtsort der deutsch-französischen Versöhnung. Für die DFG war die Zusammenarbeit mit dem Gymnasium und den Jugendoffizieren der Bundeswehr erfolgsversprechend. Foto: Fischer