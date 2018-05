Sechs Mädchen und Jungen aus Donaueschingen machten sich dieser Tage in Begleitung von Thomas Arnold auf den Weg nach Vác, um an einer Jugendbegegnung teilzunehmen. Die Gruppe ist in ungarischen Gastfamilien untergebracht, wodurch sie einen intensiven Einblick in das ungarische Familienleben und deren Alltag erhält. Vom Vácer Gymnasium wurde ein abwechslungsreiches Besichtigungsprogramm vorbereitet. Ein zweitägiger Aufenthalt in der Hauptstadt Budapest wird den Aufenthalt in Ungarn abrunden. Oberbürgermeister Erik Pauly und die deutsch-ungarische Gesellschaft verabschiedeten die Schülergruppe unter der Leitung von Thomas Arnold und wünschten ihnen einen erlebnisreichen Aufenthalt in Vác. Foto: Stadt