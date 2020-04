Donaueschingen Schock über Bild der Verwüstung im Rathaus

Durch die Haustechnik ist inzwischen nachweisbar, dass die Täter am Montag um 1.48 Uhr mit ihrem Zerstörungswerk begannen. Sie drangen über ein Fenster am Schulhof in den großen Schulsaal ein. Die Fluchtwegtechnik im Schulhaus macht den Zugang zum Geldautomaten-Raum möglich.

Die Türen des Geldautomaten zeigen derbe Verwüstungsspuren. Nicht gelungen ist den Tätern jedoch das Aufbrechen des Safes. Das eingelagerte Geld ist gesichert, bestätigt Thomas Bader, der Generalbevollmächtigte der Volksbank Schwarzwal-Baar- Hegau. Wieviel, dazu wollte er sich allerdings nicht äußern. Der Schaden am Geldautomaten ist schon hoch genug. So ein Gerät kostet so viel wie ein Kleinwagen.

Versicherungsfragen müssen geklärt werden

Der Geldautomat und Kontoauszugdrucker im Aasener Rathaus ist ein geschätzter Standortvorteil der Ortschaft. Seit etwa 15 Jahren können die Aasener und die Bewohner der Nachbarortschaften hier praktikabel ihre Geldgeschäfte erledigen. Selbstverständlich ist das nicht. Als Volksbank und Sparkasse ihre Filialen im Dorf aufgaben, hat man im Ortschaftsrat mit Vertretern der Volksbank um die Aufstellung des Geldautomaten gerungen. Bürger, die in diesen Tagen ihre Geldgeschäfte im Aasener Rathaus erledigen wollen, finden nun verschlossene Türen vor. Ein Aushang der Volksbank informiert über die aktuelle Situation.

Wie es weitergehen wird, dazu will sich auch Volksbank-Generalbevollmächtigter Bader noch nicht äußern. Vorerst müssten Versicherungsfragen geklärt und mögliche Auflagen verhandelt werden. Ortsvorsteher Horst Hall hofft mit und für die Aasener, dass die Volksbank sehr bald einen neuen Geldautomaten im Rathaus installieren wird und die Bargeldversorgung der Einwohnerschaft vor Ort gesichert ist. Die Stadt Donaueschingen tut dazu das Ihrige: Bereitstellung, Reinigung sowie das Öffnen und Verschließen der Räumlichkeit.