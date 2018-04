Donaueschingen Schlossgesellschaft wird zur Gemeinde

Donaueschingen. 2018 feiern die evangelischen Christen zusammen mit ihren katholischen Geschwistern 200 Jahre evangelisches Leben in Donaueschingen, das mit der Hochzeit der badischen Prinzessin Amalie und des Fürsten Karl Egon II. zu Fürstenberg am 19. April 1818 begann. In diesem Teil der Serie wird die Entwicklung evangelischen Gemeindelebens ganz im Zeichen von Thron und Altar bis zur Erhebung der evangelischen Gemeinschaft zur Kirchengemeinde 1878 beschrieben. "Thron und Altar" – Die Heirat im Zeichen des Landeskirchenregiments : Seit der Reformation – 1546 hatte die Markgrafschaft Baden-Durlach den lutherischen Glauben angenommen – führte der Landesherr als Summus Episcopus die Kirche an. Der Großherzog war gleich der Leiter zweier evangelischer Kirchen, der lutherischen und der reformierten (rechtsrheinische Kurpfalz), und so konnte Großherzog Karl, Neffe Amalies, es wohl nicht zulassen, dass ein Mitglied der Familie katholisch wird.

Zwei Drittel seiner Untertanen waren sowieso katholisch. So war es selbstverständlich, dass er sich wenigstens in der größten katholischen Standesherrschaft die größten Probleme im Verhältnis zu den katholischen Untertanen ersparte. Der katholische Fürst Karl Egon II. als stellvertretender Vorsitzender der 1. Kammer erwies sich in der engen verwandtschaftlichen Beziehung als große Hilfe. In dem protestantisch geprägten Staatskirchentum waren die Beziehungen zum katholischen Klerus sehr gespannt, was in der 50er-Jahren gar zum badischen Kulturkampf führte. Die Schlossgemeinde 1818 – 1870: Schon in Artikel zwei des Heiratsvertrags wurde festgelegt: "Der Herr Bräutigam macht sich anheischig, für die Frau Braut sowohl bei seinen Lebzeiten, als nach seinem nicht zu erhoffenden Tode, und so lange die Frau Wittwe im Fürstenbergischen Ihren Wohnsitz behält, einen Prediger Evangelisch-Lutherischer Confession zur Besorgung des Gottesdiensts auf seine Kosten anzustellen." Die junge Fürstin war der Mittelpunkt des evangelischen Lebens, das sich ausschließlich im Schloss abspielte. Zu den Gottesdiensten waren alle Evangelischen der Stadt und der Umgebung eingeladen.

Nachdem zunächst der evangelische Pfarrer aus dem württembergischen Öfingen eingesprungen war, konnte 1821 der junge Theologe Franz Becker aus Karlsruhe als Hofprediger angestellt werden. Fürst Karl Egon übertrug ihm sogar gegen zusätzliches Entgelt die Leitung der Hofbibliothek. Vorher hatte ein Schweizer Theologe ein Angebot des Fürsten ausgeschlagen, weil er wohl mehr die lutherische Fürstin als die katholische Gegend fürchtete.