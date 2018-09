Donaueschingen Schlemmen und Kaufen auf Schritt und Tritt

Reinkommen, überraschen lassen: Das gilt auch für die Livemusik. "Da sagen wir nicht, zu welchen Zeiten die Bands genau spielen", sagt Organisator Köster. Doch allein die Auswahl schafft einen weiteren Grund heute Abend auszugehen. "Gesetzt" ist um 21.30 Uhr das Konzert von Vantom & Co. Die Band spielt Pop, Rock, Soul in großartigen Coverversionen. Das Duo Schnitzer & Huger hat beim Juwelier Kraft deutschsprachige Musik mit Witz im Programm. Mit Easy Listening, also leicht eingängigen Ohrschmeichlern, vorgetragen mit Gesang und Gitarre, treten Just Unplugged in der Augenoptik Milbradt an.

Selbst komponierte Popmusik hat die Band Sometimes in Nowhere im Gepäck: Schmoll, Nosch und Thedy heißen die Spielorte der selbsternannten "Laden-Hopper". Die Brigachtaler Biergartenmusik geht im Blumenhaus Kopp mit Volksmusik zur Sache, im Musik-Atelier & Igeldrums unterhält der Entertainer Alois und im Musikhaus Kanitz treten Coco & Winni auf. Dahinter firmieren Vater Winfried und Tochter Corinna Kurth aus Hüfingen, die sich der leichten Muse verschrieben haben.

Auch in diesem Jahr gibt es ein Gewinnspiel. Teilnehmen können Abendschwärmer, die sich in sechs Geschäften einen Stempel auf die Rückseite des Booklets drucken lassen. Sechs Sponsoren loben zehn Preise aus. Ganz oben steht ein Computer-Tablet, es folgen eine Brauereibesichtigung für sechs Personen und eine Künstlerleinwand.