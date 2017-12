Donaueschingen. Die nächste Veranstaltung des Donaueschinger Kleinkunstkreises findet am Freitag, 2. Februar, 20 Uhr, im Gewölbekeller der städtischen Musikschule statt. Der bayrische Kabarettist Josef Brustmann präsentiert sein Programm "Fuchs-Treff – nix für Hasenfüße". Mit schlauen Texten und frechen Liedern streift der ausgefuchste Musikkabarettist Josef Brustmann durchs Unterholz. Er findet immer was und zieht dem Leben das Fell über die Ohren, schaut nach was darunter ist, und macht sich aus dem Balg einen warmen Kragen. Josef Brustmann, Mitglied des wieder auferstandenen Bairisch Diatonischen Jodel-Wahnsinns – mit Witz, Aberwitz, absurder Klugheit, einem halben Dutzend skurriler Instrumente, betörendem Gesang und Pfeifen im Wald ist zu rechnen. Karten können ab sofort in der Tourist-Information erworben werden.