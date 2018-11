Donaueschingen Schlaglichter vom Ende des Schreckens

Er tat das auf vier Ebenen: hauptsächlich mit einer Sicht auf das ganze Deutsche Reich, mit Blicken auf die Entwicklungen in Baden, in punktuellen Ausflügen in die Geschichte der Stadt Donaueschingen und schließlich mit einer Darstellung, wie die neueste Geschichtsschreibung die tief greifenden Umwälzungen in den Jahren 1918 und 1919 und deren Auswirkungen auf die späteren Zeiten einschätzt.

Volkhard Huth hat mit seinem inhaltlich außerordentlich kompakten, temporeichen und sprachlich geschliffenen Vortrag die über 100 Veranstaltungsbesucher in ihrer Aufnahmefähigkeit und Konzentration mächtig gefordert. Die Fülle der von ihm angeschnittenen Themenkreise war enorm. Im Reich spannten sie sich von der politischen und strategischen Haltung der wilhelminischen Militärs in den letzten Kriegswochen über das Ausmaß von Massenprotesten in Großstädten und den Kieler Matrosenaufstand zu Beginn des Monats November 1918, bis zur Ausrufung der Republik am 9. November und der Unterzeichnung des Waffenstillstandes am 11. November. Dieses Datum markiert das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren.

Was Baden angeht, thematisierte Huth zum Beispiel die demokratische Errungenschaft des Wahlrechts für Frauen. Es konnte hierzulande erstmals am 5. Januar 1919 ausgeübt werden. Und was Donaueschingen betrifft, führte Huths Riesenpanorama von heftig nationalistischen Parolen im "Donaubote" von 1916 bis zum örtlichen "Aufklärungsausschuss", der am 12. November gegründet wurde und die Lage der Nation erklären sollte.