Mit dem ersten "Donaueschinger Schlagermove" beim Kappenabend in ihrem Clubheim überraschte die DJK mit etlichen neuen Talenten. Conferencier Gerhard Leuthner führte in gekonnter Manier die närrischen Gäste durch insgesamt sechs Programmpunkte, Im Bild ist das d as alte Ehepaar (Ulrike Schorpp (mit Hut) und Rosi Roth zu sehen. Nicht nur ihr Auftritt fand den Beifall der begeisterten Zuhörer. Foto: Bombardi