Donaueschingen. Endlich war es so weit. Nach der wetterbedingten Absage an Weihnachten konnte der Skiclub 1900 seine Kinder-Skikurse mit großem Erfolg an den Januar-Wochenenden durchführen. Über 60 zufriedene Teilnehmer konnten am Ende der Kurse am Schneeberg in Waldau ihre Medaille, ein Gruppenfoto und eine Tafel Schokolade in Empfang nehmen. Für fortgeschrittene Kinder, die bereits liften können und den Pflugbogen beherrschen, findet am Samstag, 26. Januar, eine Tagesfahrt an den Sonnenkopf/Arlberg statt, wobei die Kinder von den Skilehrern des SC 1900 betreut werden. Anmelden kann man sich bei Intersport Denzer in Donaueschingen und Fashion Denzer in Hüfingen.