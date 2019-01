Sarah Rinklin am Gesang und Robert Tauscher an der Gitarre können "Just Unplugged" nicht nur sanfte Töne anschlagen sondern auch richtig einheizen. Zu hören sind sie am heutigen Freitag, 18. Januar, von 21 bis 23 Uhr im Twist in Donaueschingen. Mit ihren Interpretationen, bei denen sowohl aktuelle Charts aber natürlich auch altbekannte Klassiker vertreten sind, können sie ihr Publikum stets begeistern. "Wir wissen meist selbst nicht wie wir die Titel heute spielen – aber langweilig wird es sicherlich nie und eine Überraschung ist somit immer garantiert", so Sängerin Sarah Rinklin. Es wird also überraschend. Foto: Fabian Schenk