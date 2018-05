Einen schönen Tag erlebte die Reisegruppe des Grüninger Seniorentreffs am Donnerstag bei ihrer ersten Busausfahrt in diesem Frühling. Ihr heimatkundiger Busfahrer chauffierte sie über den Feldberg und das Münstertal nach Staufen zur Kaffeepause und über das Markgräfler Land weiter nach Müllheim. Dort erfuhren die Mitreisenden Interessantes und Wissenswertes über Kultur, Bauwerke und Geschichte. Trotz Gewitterprognosen für den Ausflugstag blieben die Schirme den ganzen Tag ungenutzt und mit dem geselligen Abschluss im Gasthaus Zur Straussi in Buchholz setzten die Ausflügler das I-Tüpfelchen auf ihren gelungenen Saisonstart. Foto: Mumper