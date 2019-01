Donaueschingen Saison startet mit Hexennacht

Donaueschingen-Wolterdingen (rei). Die Weiherhexen starten unter der Regie des Narrenvereins "Immerfroh" in die heimische Fasnetsaison. Los geht es am Samstag, 2. Februar, in der Mehrzweckhalle mit der Hexennacht. Hallenöffnung ist um 19 Uhr. Geplant ist eine schaurig-schöne Party.