Donaueschingen Rotarier sammeln Geld für Impfung

Donaueschingen (kbr). In früheren Zeiten war die Kinderlähmung eine weit verbreitete und oft tödlich verlaufende Krankheit. Mittlerweile konnte die Poliomyelitis, so der Fachausdruck, bis auf wenige Fälle pro Jahr eingedämmt werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) plante ursprünglich, die Krankheit bis 2018 auszurotten. Auch viele Wohltätigkeitsorganisationen setzen sich für dieses Ziel ein, darunter auch Rotary International, die Dachorganisation der Rotary Clubs.

Am Dienstag, 18. September, steht ab 18.30 Uhr eine gemeinsame Veranstaltung der Rotary Clubs Donaueschingen und Hohenkarpfen in den Donaueschinger Donauhallen auf dem Programm. Erstmals haben sich zwei Rotary Clubs aus der Region zusammengeschlossen, um sich mit einer gemeinsamen Veranstaltung für den guten Zweck einzusetzen.

"Die Einnahmen der Veranstaltung kommen zu 100 Prozent unserem Anliegen zugute, Geld für die Bekämpfung der Kinderlähmung zu sammeln", erklärt Karl Heim, der Präsident des Donaueschinger Rotary Clubs. Der frühere Landrat rechnet vor: "Wenn eine Polio-Impfung 50 Cent kostet, dann können Sie mit den 29 Euro Eintritt mehr als 50 Impfungen ermöglichen." Außerdem unterstützt die Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates die Bemühungen, in dem sie zu jedem gespendeten Euro noch einmal zwei Euro hinzugibt. Rein rechnerisch ergeben sich so pro Teilnehmer also 150 Impfungen gegen Polio, die hauptsächlich noch in Pakistan und Afghanistan auftritt.