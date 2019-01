Donaueschingen. Rolf Beck, Geograf und begeisterter Kenner des Mittelmeerraums, führt in einem Lichtbilder-Vortrag der VHS Baar am Mittwoch, 16. Januar, 19.30 Uhr, im Hindenburgring 34 nicht nur nach Granada, sondern auch zu anderen großartigen Schönheiten Andalusiens. Beck ist Geschäftsführer und Exkursionsleiter der Geopuls-Studienreisen sowie Lehrbeauftragter am Geographischen Institut der Universität Tübingen. Der Eintritt kostet fünf Euro im Vorverkauf, sieben Euro an der Abendkasse. Eine Anmeldung ist online unter team@vhs-baar.de oder unter Telefon 0771/10 01 möglich.