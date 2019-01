Die Schnuferzunft Pfohren hatte wenig Glück mit der Terminwahl ihrer Auftaktveranstaltung "Rock mobbt Hose", die seit Jahren die fünfte Jahreszeit einläutet. Nur wenige Narren fanden den Weg in die Riedseeklause, was wohl auch der schlechten Witterung geschuldet war. Zunftmeister Jörg Moosmann moderierte dennoch ein paar Programmpunkte (Bild), die für tolle Stimmung sorgten. DJ Philipp Eike hielt mit seiner Musikwahl das Stimmungsbarometer auf hohem Niveau. Nächste Veranstaltung der Pfohrener Schnuferzunft ist die Hexen-, Teufel- und Warzenparty. Seit beginnt am Samstag, 26. Januar, um 19 Uhr mit einem Nachtumzug an der Donaubrücke und führt zur närrischen Party in der Festhalle. Foto: Bombardi