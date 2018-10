Donaueschingen Riesenspektrum an Fantasie und Klangfarbe

Nicholas Rimmer am Flügel ist auch in diesem Trio ein profilierter Partner. Harmonische oder rhythmische Übergänge vom romantischen Klaviersatz in die Gefilde des Jazz oder von kontrapunktischer Strenge in die improvisatorische Freiheit sind ihm ebenso wenig ein Problem wie ein synkopisch vertrackter Rumba oder ein geschmeidiger Tango. Insgesamt verfügt das Trio über ein riesiges Spektrum an Klangfarben. 70 Zuhörer sind zu Recht hellauf begeistert und bekommen einen Popsong von Sting als Zugabe.