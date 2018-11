Donaueschingen Riedhexen mit neuem Chef

Außerdem wurde der Fasnetsplan für die Saison 2019 vom Vorstand vorgestellt. So sind die Riedhexen unter anderem an der Guggenmusikparty in Bräunlingen beim Umzug zu sehen sowie am Fasnetsonntag in Donaueschingen und am Fasnetmontag in Hüfingen.

Im Vorfeld sei schon bekannt gewesen, dass der Vorsitzende Pierre Becker sein Amt abgeben und auch nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Die Riedhexen mussten nicht lange nach einem Freiwilligen suchen und diskutieren, denn Michael Widowitsch stellte sich zur Verfügung. Er wurde einstimmig von den Mitgliedern zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Auch wurde das Amt der Schriftführerin gewählt, das Ann-Kathrin Mattes ebenfalls nach einstimmiger Wahl fortführt. Als Vollmitglied wurde Philipp Höfler in die Reihen der Allmendshofener Hexen aufgenommen.