Donaueschingen Riedbrücke nach sieben Monaten Bauzeit eingeweiht

Es war einmal mehr wieder ein Spektakel ohnegleichen. Ganz Allmendshofen war auf den Beinen. Selbst die Sonne lugte hinter dem Hochnebel hervor und die Stimmung war bestens, als Oberbürgermeister Erik Pauly seine Rede hielt. "Es war eine schwere Geburt bis zum Bau der Brücke", sagte das Stadtoberhaupt. Dabei war man nun drei Jahre ohne Brücke, die nun in knapp sieben Monaten fertiggestellt wurde. "Es war zudem ein bundesweites Kuriosum, weil kurz vor Schließung der Brücke ein Warnschild stand, dass sie beim Überqueren mit maximal 100 Kilogramm belastet werden darf", so Pauly. Selbst ein Fernsehsender hatte sich angekündigt, über diese "Tonnagebeschränkung" zu berichten.

Frühere Brücke stammt aus dem Jahr 1898

1898 war die Brücke aus Stahl gebaut worden, doch die folgenden 100 Jahre nagten an der Substanz des Bauwerks. Es wurde im Gemeinderat beschlossen, zunächst eine Fuß- und Radweg Brücke zu realisieren, auch aufgrund der Kostenbelastung. Aber Allmendshofen wäre nicht Allmendshofen, wenn die Bewohner nicht "leidenschaftlich für ihre Brücke gekämpft hätten", so Pauly. Und so wurde die Entscheidung im Gemeinderat noch einmal gekippt, und es wurde eine Brücke ohne Tonnagebeschränkung auf den Weg gebracht. Man wollte auch an die Landwirte denken, die bis am Samstag einen großen Umweg mit ihren schweren landwirtschaftlichen Geräten in Kauf nehmen mussten, um zu ihren Feldern zu gelangen.