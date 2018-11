Donaueschingen Revierübergreifende Drückjagd: 25 Tiere erlegt

Der Jagdleiter begrüßt an diesem Morgen gut 30 Schützen an der Kohlplatzhütte bei Aulfingen. Mit dabei sind ein Dutzend Treiber aus der Region und eine ganze Reihe Jäger aus dem Schweizer Kanton Glarus, zwischen Zürich und Chur. Felix Schuler, der für das FF-Forstrevier Amtenhausen zuständig ist, hat im Vorfeld eine Menge Organisationsarbeit geleistet. Jetzt überprüft er die Gültigkeit der Jagdscheine, teilt Schützen in Gruppen auf, weist Treiber und Jäger in ihre Aufgaben ein, bevor sie sich auf den Weg zu ihren Ansitzen machen. Es kann losgehen.

Sicherer Schuss wichtig

Jens Borchers legt Wert darauf, dass das Wild "anständig und waidgerecht" zu bejagen ist: "Ein sicherer Schuss ist wichtig", sagt er "schießen Sie nur, wenn Reh und Sika verharren, also alle vier Schalen am Boden haben." Nach Möglichkeit sollte dies auch für die Wildschweine gelten. "Schwarzwild ist in aller Munde", sagt Borchers, "aber wir wollen es auch fair bejagen". Die Nachsuche von verletzten Tieren solle möglichst vermieden werden, gibt er den Jägern mit auf den Weg. Und Borchers weist auf die Sicherheit hin: Da die Gewehrkugeln bis zu 3000 Meter fliegen können, dürfen keine flachen Schüsse abgegeben werden. Ein Schuss sei nur erlaubt, wenn ein "Kugelfang aus gewachsener Erde" vorhanden sei. Am Ende des Jagdtages sind die Jäger dann doch ein bisschen enttäuscht: Zwei Sauen und zwei Rehe, "wir hatten uns mehr erhofft", ist zu hören. Das geht heute auch anderen Revieren auf der Länge so. Insgesamt aber wurden von allen Jägern 30 Sikas, 24 Sauen, zehn Rehe und sechs Füchse erlegt. Das sei doch ein sehr gutes Ergebnis, zumal für die Premiere, freut sich Borchers. Felix Schuler ist ebenfalls zufrieden: Er lobt die gute Zusammenarbeit und ist froh, dass nichts passiert ist. Jäger, Treiber und Hunde kamen wohlbehalten zurück. Und die Statistik auf den beiden FF-Jagden könne sich sehen lassen: Mit 37 Schüssen wurden 25 Tiere erlegt.

Jens Borchers freut sich auf seinem Hochsitz außerdem über zwei Füchse, die über die Windwurffläche vor ihm laufen. Und erlebt, wie außerhalb seines Schussfelds eine Sau einen Hund verjagt. "Verkehrte Welt: Das sieht man auch nicht alle Tage."