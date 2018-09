Donaueschingen Rennradler wandern auf der Alb

Donaueschingen. Eine Wanderung auf der Schwäbischen Alb führt Brigitte Rothe am Sonntag, 30. September, für den SC 1900 Donaueschingen. Treffpunkt ist an der Volksbank in Donaueschingen um 9 Uhr, um Fahrgemeinschaften für die Fahrt nach Spaichingen und zum Dreifaltigkeitsberg im Kreis Tuttlingen zu bilden. Von dort geht es Richtung Böttingen an der Europäischen Wasserscheide vorbei bis zu einer Kapelle und am Kochelberg entlang Richtung Gosheimer Skihütte. Nach Umrundung des Segelflugplatzes Klippeneck erreicht die Gruppe am ­Hummelsberg einen Aussichtspunkt. Am Albtrauf entlang geht es zum Ausgangspunkt. Bei Regenwetter fällt die Wanderung aus.