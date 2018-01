Donaueschingen "Reizvolle Mischung aus Sport und Vereinen"

Stefanie Feger bringt berufliche Erfahrungen in der Veranstaltungsorganisation und Vereinsförderung mit – zwei Hauptaufgaben ihrer vergangenen Tätigkeit. Insbesondere die Betreuung und Förderung von Vereinen liegt Feger persönlich sehr am Herzen. So engagiert sie sich in Bonndorf im TuS als aktive Fußballerin und Beisitzerin im Vorstandsteam und ist Mitglied des Narrenvereins Pflumeschlucker.