Donaueschingen Regisseur präsentiert dritte Kinoarbeit

Natürlich sind Trump und Schwarzenegger die mit weitem Abstand prominentesten Figuren in "Climate Warriors". Für Fechner sind die vielen unbekannten Streiter für die Energiewende jedoch nicht weniger wichtig. Wie schon in "Power to Change" stellt er Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen vor, die im Kleinen oder im Großen etwas bewirken, sei es als Stromsparhelfer, Zukunftsforscher oder Betreiber eines riesigen Solarzellenfeldes. Der Film ist faktenreich und entsprechend informativ, und es wird eine ganze Menge geredet. Was unter anderen Umständen ermüden könnte, fügt sich hier zu einem lebendigen Mosaik zusammen.

Beste Idee des Films

Dafür sorgt nicht zuletzt der Regisseur: In seinen bisherigen Arbeiten hat sich Fechner stets auf seine Gesprächspartner konzentriert, nun wirkt er als Erzähler selber mit und beschreibt unter anderem, wie sich sein Leben 1983 nach der Geburt seiner Tochter verändert hat. Damals hat er sich der Tuttlinger Friedensinitiative angeschlossen und in Mutlangen gegen die Stationierung von Pershing-II-Raketen demonstriert; allerdings war er zu jener Zeit Berufssoldat, und das als Kompaniechef in Immendingen.

Fechner ist jedoch nicht nur Erzähler, sondern gewissermaßen auch Reiseführer. Das ist dramaturgisch die vielleicht beste Idee des Films: Der Regisseur, offenbar passionierter Läufer, präsentiert die verschiedenen Schauplätze joggend; auf diese Weise stellt sich ein ganz anderer Bezug zu den Orten ein. Die Bildgestaltung ist ohnehin erneut eindrucksvoll, auch die musikalische Untermalung sorgt für buchstäblich großes Kino.

Der Regisseur, Autor und Produzent Carl-A. Fechner wird "Climate Warriors" am Sonntag, 9. Dezember, um 11 Uhr in Titisee-Neustadt (Krone-Theater) und um 19 Uhr in Donaueschingen (Cine-Baar) persönlich vorstellen. In beiden Städten läuft der Film kurz darauf auch regulär im Kino.