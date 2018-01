Die zweite Hälfte der 1960er-Jahre holten die Grüninger Rebberghexen jetzt geballt zurück: Mit ihrer Hippie-Party am Freitagabend gelang den U30-Organisatoren der geniale Fasnetauftakt. Die bunte und gut gelaunte Hippie-Szene im Hexenhisli am Bergring feierte bis in die frühen Morgenstunden ihre ganz besondere Befreiung der gesellschaftlichen Normen für die Dauer der diesjährigen Fasnet bis zum Aschermittwoch. Foto: Hauger