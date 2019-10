Donaueschingen Raser regen Anwohner in Pfohren auf

Donaueschingen-Pfohren - In Pfohren steigt bei den Anliegern der alten Bundesstraße die Unzufriedenheit über die zunehmende Verkehrsbelastung entlang der alten Bundesstraße. Auch in Ortschaftsratsitzungen sind Verkehrsbelastung und Geschwindigkeit in diesem Bereich in regelmäßigen Abständen ein Thema.