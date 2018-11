Donaueschingen Randale und Einbrüche in der Stadt

Besonders ärgerlich ist der Vorfall für die betroffene Baufirma "A.M. Müller-Bau" aus Zimmern ob Rottweil. Deren Chef habe 500 Euro Belohnung ausgesetzt. "Wenn so etwas einmal passiert, kann man damit leben. Aber jetzt schon wieder", sagt Polier Robert Thailer. Er und Bauleiter Konrad Kalmbach ärgern sich über die Vorfälle: "Die Maschinen sind erst etwa ein Jahr alt. Der Schaden dürfte sicher bei rund 6000 Euro liegen", erklärt er. Dass auf einer Baustelle derart randaliert wird, habe er selbst noch nie erlebt. "Das ist kein lustiger Streich mehr." Um die Maschinen aufzuschließen und in Gang zu setzen, seien spezielle Schlüssel notwendig: "Wer immer das war, hat eventuell einen Vater, der solch einen Schlüssel hat, oder ist selbst Maschinenführer", so Thailer. Neben abgerissenen Außenspiegeln und Scheibenwischern habe man auch über den Tank eines Baggers versucht, Treibstoff abzuzapfen.

Kunst-und Musikschule Donaueschingen: Ein vierter Vorfall ereignete sich in der Kernstadt in der Nacht auf Montag. Im Visier eines Einbrechers stand dieses Mal die Kunst-und Musikschule. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu dem Gebäude und trat im Inneren gewalttätig die Tür zum Sekretariat der Institution auf. Beim Durchwühlen des Raumes entdeckte der Unbekannte einen kleinen Bargeldbetrag, mit dem er sich schließlich aus dem Staub machte. Die Schule wollte sich auf Nachfrage nicht zu den Ereignissen äußern.

Keine Zusammenhänge bestätigt: Wie Presseprecherin Strehle auf Anfrage mitteilte, gebe es derzeit keinerlei Indizien, die auf einen Zusammenhang der einzelnen Fälle hinweisen. Lediglich die Randale auf den Baustellen in Wolterdingen würden von der Polizei als eine Tat behandelt, meint Strehle. "Hier passen sowohl die Tatzeit, als auch der Modus Operandi so gut zusammen, dass wir davon ausgehen, dass es sich um dieselbe Gruppe handelt."

Einbrüche haben Hochkonjunktur: Generell sei die Anzahl der Vorkommnisse nicht weiter auffällig, so Strehle: "Insbesondere Einbrüche haben zurzeit sowieso Hochkonjunktur. Weil es im Laufe des Tages länger dunkel ist, sind die Täter besser geschützt und müssen nicht so früh beziehungsweise spät agieren. Sie haben mehr Zeit dafür." Zudem seien die Menschen in der Winterzeit weniger draußen unterwegs, weshalb die Gefahr für Einbrecher, von vorbeikommenden Passanten entdeckt zu werden, geringer sei.