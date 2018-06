Donaueschingen Rätsel um neues Verkehrskonzept

Erschwert wird diese Phase durch mündlich ausgesprochene Konzessionen, die so gar nicht passen zu den jüngst aufgestellten Verkehrsschildern. Etwa an der Ecke Karlstraße – Moltke­straße. Hier verbietet das runde Vorschriftzeichen 267 – weißer Querbalken auf rotem Grund – die Einfahrt. Was kaum jemand weiß: Das Schild schließt zwar in den meisten Fällen eine Einbahnstraßenregelung ab, aber eben nicht immer.

Die Moltkestraße ist entgegen der landläufigen Meinung keine Einbahnstraße. Wer sie zwischen Pfohrener und Karlstraße befährt, bekommt zwar auf Höhe der Humboldtstraße das Abbiegen nach links verboten, doch im weiteren Verlauf entpuppt sich die enge Straße als relativ normale Verbindung. Spätestens, wenn man an der Bismarckstraße Vorfahrt gewähren muss, verflüchtigt sich der Eindruck, man befahre eine Einbahnstraße.

Die Rechtsunsicherheit jedoch manifestiert sich wenige Meter hinter dem Verbotsschild. Hier sind den ganzen Tag über die meisten von drei dort eingezeichneten Parkplätzen von Fahrzeugen belegt. So weit, so gut. Nur: Die Beschilderung ist nur von in Richtung Karlstraße fahrenden Autofahrern zu sehen, geparkt wird aber in Gegenrichtung: So wie es eben in Zeiten vor dem neuen Verkehrskonzept üblich war.