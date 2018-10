Donaueschingen Quintett will Sinnesgarten ermöglichen

180 Eintrittskarten liegen ab sofort bei den beiden Verkaufsstellen, der Donaueschinger Reisewelt an der Karlstraße 20 und Hofmeier Friseure an der Unteren Hauptstraße 4 in Löffingen, bereit. 60 Euro und nicht nur 21 Euro wie sonst wird die Karte kosten. Doch dafür wird den Interessierten an dem seit zwei Jahrzehnten notorisch ausverkauften Comedy-Abend die bequeme Abkürzung um die Ticketverkaufs-Warteschlange geboten. Und die Gewissheit, mit dem genüsslichen Besuch ein gutes Werk getan zu haben.

Ein Verkaufslimit bei einer bestimmten Anzahl nachgefragter Karten wird es nicht geben. Was manchem Unternehmen die Möglichkeit offeriert, im Am-Vieh-Theater Belegschaft oder Kunden zu einem unvergesslichen Jahresabschluss-Treff einzuladen. Oder Karten in eine Weihnachtsaktion einzubauen. Telefonische Kartenreservierungen sind möglich.

Mit dem viel Staunen, Spaß und Hausmacher-Genuss garantierenden Abend in der Dorfplatz-Kulisse des Mundelfinger Theaters soll im Haus Lebensheimat ein Sinnesgarten angelegt werden. Ein Refugium, in dem die Bewohner im Alter von 19 bis 87 Jahren die Möglichkeit finden, die Natur sinnlicher zu erfahren. Bewegungsgeräte, ein Barfußpfad, Hochbeete und andere Ausstattungselemente können, so weiß man es im 90-köpfigen Betreuerkreis um die aus Donaueschingen kommende Leiterin Rita Bernhart-Männlin, pädagogische und therapeutische Effekte erzeugen.

Genau darin liegt eine zentrale Intention in der Alltagsgestaltung des Hauses Lebensheimat, das 1965 als private Wohngemeinschaft von Familien mit betreuungsbedürftigen Kindern gegründet wurde. Es ist seit 1972 in Reiselfingen zu Hause und unter dem Dach der Karlsruher Reha-Südwest eine segensreiche Adresse für Menschen aus ganz Südbaden geworden.

Das Credo dort zielt darauf ab, den Mitgliedern der illustren Familie in den neun Wohngruppen eine Lebensgestaltung ganz nach den individuellen Möglichkeiten zu bieten. Sozialarbeiter, Erzieher, Heilerziehungs-, Alten- und Krankenpfleger bilden mit den Bewohnern eine Gemeinschaft, die oft genug die nachdenklichen oder gar tragischen Aspekte der jeweiligen Lebenslinien vergessen lässt. Und dazu wiederum passt in idealer Weise der Abend im Am-Vieh-Theater: Vorhang auf für eine Bühne, die ein ganz anderes Bild scheinbarer Realität zeichnet.

Die Wohltätigkeitsvorstellung findet am Samstag, 24. November, im Theaterstadel Mundelfingen statt. Beginn ist um 20 Uhr, der Saal öffnet um 18.30 Uhr. Gespielt wird das im Frühjahr 2017 vorgestellte Programm "Kaunt-Daun" mit Kurt Kammerer, Hans Kindler, Peter Kuhrt und Reinhard Mäder auf der Bühne und Martin Springindschmitten zuständig für die Bühnentechnik. Alle Einnahmen aus Kartenverkauf und der Theater-Gastronomie gehen an das Haus Lebensheimat. Der Vorverkauf läuft ab sofort bei der Donaueschinger Reisewelt, Karlstraße 20, und Hofmeier Friseuren in Löffingen an der Unteren Hauptstraße 4 zu den regulären Geschäftszeiten. Karten-Preis: 60 Euro. Kartenreservierungen sind auch telefonisch möglich unter den Nummern 0771/83 79 90 oder 07654/334. Das Haus Lebensheimat wird seit 2015 geleitet von der Donaueschingerin Rita Bernhart-Männlin. Sie wurde auf der Baar auch bekannt wurde als langjährige Vorsitzende des städtischen Gesamtelternbeirates und durch ein Vorstandsrolle im Tennisclub Blau-Weiss.