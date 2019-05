Donaueschingen Querungshilfen für Kröten kommen

Zahl der ehrenamtlichen Helfer zurückgegangen

Gleichzeitig sei auch die Zahl der ehrenamtlichen Helfer zurückgegangen, die an den mobilen Leitsystemen Amphibien einsammeln und auf die andere Straßenseite tragen. Anfang der 90er-Jahre seien Frosch- und Krötenfreunde in Baden-Württemberg an rund 700 Straßen aktiv gewesen, heute sei diese Zahl viel geringer und die Tierschützer seien meistens ältere Herrschaften, junge Menschen rückten kaum nach. Außerdem sei es auch äußerst gefährlich, in stockdunkler Nacht an Straßenrändern zu arbeiten.

Dass der Artenschutz bei der Ausweisung neuer Baugebiete mittlerweile einen hohen Stellenwert genießt, wird auch daran deutlich, wie im Längefeld mit dem Rotmilan umgegangen wird. Der kommt auf der Baar zwar vergleichsweise häufig vor, sein Bestand gilt aber europaweit als stark gefährdet. Das heißt: In anderen Teilen Deutschlands und Europas fehlt er. Ein Rotmilan-Paar hat nun seinen Horst im Wald unweit des Gewerbegebiets. Durch dessen Vergrößerung geht den Greifvögeln ein Jagdrevier beziehungsweise Nahrungshabitat verloren. Als Ersatz dafür wurde auf der anderen Seite des Waldgebiets in Richtung Hubertshofen ein Acker in eine blütenreiche Wiese umgewandelt. Diese Wiese ist allerdings auch Nahrungshabitat für ander seltene Tierarten, zum Beispiel Wildbienen.

Ohne die Berücksichtigung der natur- und artenschutzrechtlichen Belange wäre solch ein Vorhaben heutzutage auch nicht mehr genehmigungsfähig.

Zunächst sei geplant gewesen, dass jedes Grundstück im neuen Abschnitt des Gewerbegebiets Längefeld mit einem Leitsystem ausgestattet sein müsse, erinnert sich Müller. Doch da habe er sein Veto eingelegt: "Da hätten wir doch kein Grundstück verkauft." Deshalb ist das komplette Planungsgebiet jetzt von einem Leitsystem umgeben. Dies verhindert, dass mehr als 10 000 Amphibien alljährlich das Gerwerbegebiet mindestens zweimal durchqueren. Anfang Oktober 2018 starteten die Arbeiten für die neue Erschließungsstraße. Laut Müller habe die ausführende Firma angekündigt, womöglich schon bis zu den diesjährigen Sommerferien fertig zu sein – natürlich nur, wenn nichts Unvorhersehbares passiert. Dann können sich dort Gewerbebetriebe ansiedeln, in deren Untergrund Kröten und Frösche zu ihren Laichgewässern unterwegs sind. Und auch größere Tiere dürften den Tunnel als Schleichpfad für sich entdecken.

Fast alles, was der Mensch baut, ist ein Eingriff in die Natur und Umwelt. Ob Straßen, Talsperren, Kanäle, Häuser, Windräder oder eben ein Gewerbegebiet wie in Wolterdingen.

Um die Umweltverträglichkeit vorab zu prüfen und gegebenenfalls ausreichenden Ausgleich zu schaffen, bedarf es sehr genauer Untersuchungen. Hans-Joachim Zurmöhle, Diplomforstwirt und Inhaber des Büros für Landschaftsplanung und Ökologische Gutachten in Waldkirch an der Schillerstraße, ist seit vielen Jahren auf diesem Gebiet tätig.

