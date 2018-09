Donaueschingen Quelle-Versand und Quelle der Donau – Querelen ums Logo

Das könnte man einfacher haben können. Etwa wenn man, wie Stocker, Fernsehen geschaut hätte. Dort war nämlich kurz das Logo des früheren Versandhausriesen Quelle zu sehen. Die beiden gleichen sich auf eine seltsame Weise, meint nun Stocker, nachdem er sich später im Internet genauer informiert hatte.

Den implizierten Vorwurf, man habe sich vom Quelle-Logo allzu sehr inspirieren lassen, widerspricht auf Anfrage die Stadt. So modifiziere das Quelle-Q in ovaler Form in einer reinen Wort-Schrift-Marke lediglich den Buchstaben Q. Kursiv sei das Logo des 2009 insolvent gegangenen Versandhauses, nicht kursiv und senkrecht präsentiere sich das Stadtlogo im Schriftzug wie im Quelltopf-Symbol.

Das Signet von Donaueschingen in seiner Kombination von zeichenhaften Signets und Wortmarke sei nicht aus einem Buchstaben, sondern aus der Form eines Kreises entstanden.