Donaueschingen Qualität der Bewerber ist sehr hoch

Also wird sich das Gremium, das mit den fünf Gemeinderatsfraktionen durch Konrad Hall, Reinhard Müller (beide CDU), Bertolt Wagner (FDP/FW), Gottfried Vetter (SPD), Claudia Weishaar (GUB) und Michael Blaurock (Grüne) und Oberbürgermeister Erik Pauly als Vorsitzender besetzt ist, im Vorfeld zusammensetzen und entscheiden, welche Kandidaten sich dann am 15. Januar dem Gemeinderat präsentieren werden. Auf Antrag der Grünen kann ein Kandidat nur ausgeschlossen werden, wenn wirklich alle sich dafür aussprechen. Damit soll gewährleistet werden, dass im Vorfeld nicht schon ein Kandidat einer kleineren Fraktion durch das Mehrheitsprinzip aussortiert wird.

Von den vorliegenden Bewerbern hat bis jetzt nur der Donaueschinger Hauptamtsleiter Tobias Butsch seine Kandidatur offiziell bekannt gegeben. Alle anderen Bewerbungen sind momentan noch mit dem Siegel der Verschwiegenheit gekennzeichnet. Dieses Verfahren wurde ausgewählt, um ein möglichst breites Bewerberfeld anzusprechen und keinen abzuschrecken, der vielleicht aufgrund seiner aktuellen Arbeitsstätte eine öffentliche Bewerbung nicht in Erwägung gezogen hätte. Bei den fünf Gemeinderatsfraktionen sind schon einige der Kandidaten vorstellig geworden und haben sich teilweise auch schon entsprechend vorgestellt – aber noch lange nicht alle. Durchaus scheint aber schon ein erstes Fazit möglich: Nicht nur die Quantität der Bewerber ist wohl sehr hoch, sondern auch die Qualität. Das Siegel der vertraulichen Bewerbung wird allerdings dann am 15. Januar bei den ausgewählten Kandidaten gebrochen. Dann werden sich diese nämlich offiziell im Gemeinderat präsentieren.

Der Nachfolger von Bernhard Kaiser wird am Montag, 15. Januar, gewählt. In einer öffentlichen Gemeinderatssitzung werden die Gemeinderäte entscheiden, wer nach dem Ausscheiden von Kaiser am 28. Februar nächsten Jahres im Donaueschinger Rathaus die Nummer zwei wird.