Donaueschingen Publikum fordert lautstark Zugaben

Donaueschingen-Pfohren. Das erfolgreiche Ergebnis der Kooperation zwischen Männergesangverein und Grundschule erlebten die Besucher zum Auftakt des Weihnachtskonzerts, das der Männergesangverein Harmonie Pfohren in diesem Jahr mit vier Vereinen und Chören gestaltete. Der Schulchor mit Leiterin Isolde Gühna begeisterte das Publikum mit vorweihnachtlich-heiteren Liedern zu Beginn des Konzertes, bei dem es nur noch vereinzelt freie Sitzplätze gab.

Ganz nach dem Gusto des Schwarzwald-Baar Chorverbandes verlief auch der zweite Konzertabschnitt. Seit ein paar Jahren forciert der Verband durch die Verleihung diverser Auszeichnungen und Plaketten im Gesangsbereich die Zusammenarbeit zwischen den Generationen. Ein positives Beispiel lieferten die Gastgeber im zweiten Konzertabschnitt ab, bei welchem sie gemeinsam mit dem Schulchor den bekannten Maffay-Hit "Ich wollte nie erwachsen sein" und das Vereinigungslied "We are the world" sangen. Lautstark forderte das Publikum zweimal Zugabe.

Die Gäste vom Gesangverein "Eintracht" Fürstenberg begannen im Abendrot des Komponisten Franz Schubert ihren ersten Auftritt. Den Hang zur Natur streifte der Chor unter Leitung von Matthias Mayer auch in der Folge nicht ab und unterhielt mit herrlich grünenden Bäumen und Sträuchern und dem Felix-Mendelssohn-Klassiker "O Täler weit, o Höhen".