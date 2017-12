Donaueschingen Publikum amüsiert sich köstlich

Fürstenberg. Das Publikum verfolgte von den ersten Dialogen an mit Lachsalven diese turbulente Komödie um die Peripetien vom fiktiven Bürgermeister Fürstenbergs Harald Müller (überzeugend gespielt von Theodor Gut), der versucht, das Problem der finanziell geplagten dörflichen Grundschule zu lösen. Es wird nicht einfacher, als der gutherzige Mann der attraktiven und gleichzeitig zynischen Frau Gestenberger zum Opfer fällt. Sie ist Vertreterin der Investmentgesellschaft "Rucki Zucki Limited & CO. KG." (energisch gespielt von Corinna Gut) und überzeugt mit Hilfe von ihren unwiderstehlichen Argumenten und ein bisschen Alkohol an einem gemütlichen Abend den Bürgermeister, eine Umwandlung der Schule in ein Wohlfühlzentrum durchzuführen – in Wirklichkeit aber ein Freudenhaus.

Die Frau des Bürgermeisters, Anna (mit großem Schwung von Melanie Voller gespielt), schafft es glücklicherweise, die Visionen ihres Mannes mit ihrer knallharten Logik ständig auf dem Boden zu halten. Aber sie müssen sich auch immer wieder mit den ständigen Verwandlungen und Ideen ihrer Tochter Gaby (in dieser Rolle Ann-Katrin Preis) beschäftigen.

Die ganze Geschichte kulminiert, als die Planer von dem lokalen Journalisten erwischt werden, und da geht die Hölle los. Der Vater des Bürgermeisters, gespielt von Andreas Meyer, versucht, mit seinem Stock wieder Ordnung in das Haus des Bürgermeisters zu bekommen. Nach unendlichen Lachsalven vom Publikum endet die Komödie der Irrungen selbstverständlich in einem Happy End.