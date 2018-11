Donaueschingen Programm

Mit rund 100 Ausstellern findet die Fürstenberg Weihnachtswelt vom Freitag, 30. November, bis zum Sonntag, 2. Dezember, im Fürstlichen Marstall statt. Dieser hat am Freitag und am Samstag von 10 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sechs Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Gegen Abend spielt am Freitag "Blosmaschii", am Samstag die Jagdhornbläser und am Sonntag "The Brass Makers". Am Sonntagmorgen treten schließlich noch die Alphornbläser auf.

Donaueschingen (jak). Die Fürstin ist stets mit von der Partie und schüttelt selbst die kleinen Früchte von den Bäumen. "Die Oliven werden alle von Hand ausgelesen", erzählt sie und gerät ins Schwärmen. Früh müsste man ernten, denn dann erhalte man das beste Öl. Wer länger warte, der erhalte dann zwar mehr Öl, aber die Qualität sei längst nicht so gut.

Deshalb wache sie auch stets mit Argusaugen auf ihre Erträge, wenn es zum Pressen geht. "Wir setzen uns dann auf die Kisten, damit wir auch sicher sein können, dass wir wirklich das Öl von unseren Oliven erhalten", erklärt Massimiliana zu Fürstenberg. Auch sei es wichtig, dass die Oliven möglichst schnell gepresst werden. Einen Tag ernten und dann erst pressen, sei nichts. Alle vier bis fünf Stunden liefert sie die Oliven an der Presse ab, damit die Früchte auch ja nichts von ihrer Qualität verlieren. Biologischer Anbau sei natürlich auch garantiert.