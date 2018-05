Donaueschingen Programm

Die Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 20 Uhr. Kassenschluss ist um 19 Uhr. Für Frühschwimmer ist das Parkschwimmbad montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 6.30 bis 8 Uhr (außer an Feiertagen) geöffnet. In Kooperation mit der VHS Baar wird an acht Abenden jeweils dienstags (12. Juni bis 31. Juli) Aqua-Zumba angeboten. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Baar.

Die Eintrittspreise bleiben unverändert: Einzeleintritt (ab 16 Jahre) vier, (ermäßigt zwei Euro, Abendkarte (ab 18 Uhr) zwei Euro, Frühbadekarte (6.30 bis 8 Uhr) zwei Euro, Elfer-Karte (ab 16 Jahre) 40 Euro, ermäßigt 20 Euro, Saisonkarte (ab 16 Jahre) 55 Euro, ermäßigt 25 Euro, Familien-Saisonkarte 110 Euro. Für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt frei. Ermäßigungen auf den Eintrittspreis nur nach Vorlage eines gültigen Nachweises, zum Beispiel Schülerausweis. Saisonkarten sind in der Tourist-Information Donaueschingen, Karlstraße 58, erhältlich. Seit vergangenem Jahr ist Firmenfitness auch im Parkschwimmbad Donaueschingen möglich. Denn das Donaueschinger Freibad ist Verbundpartner der Firma Hansefit. Durch diese Kooperation erhält jeder Arbeitnehmer, dessen Betrieb dort angeschlossen ist, auf Vorlage des Mitgliedsausweises freien Eintritt in das Donaueschinger Bad. "Das Angebot wird richtig gut angenommen", erklärt Schwimmmeister Klaus Götte.

Donaueschingen (jak). 430 000 Euro wurden in den vergangenen Monaten investiert, etliche Handwerker gingen ein und aus, um dem Bad wenigstens teilweise zu ein bisschen neuem Glanz zu verhelfen. Vor allem in den Sanitär- und Umkleideräumen sind die Veränderungen sichtbar. Alte, verrostete Metallschränke gehören der Vergangenheit an. Eines bleibt allerdings beim Alten: "Auch für die neuen Schränke können unsere Gäste ihre eigenen Schlösser mitbringen", erklärt Schwimmmeister Klaus Götte. Die Böden sind neu gefliest, auch die Wände erstrahlen in einem leuchtenden Weiß. Farbliche Akzente wurden bei den Umkleiden gesetzt.