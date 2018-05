Donaueschingen Prioritäten gesetzt

Donaueschingen-Aasen. Die Ortschaftsräte haben sich auf die Haushaltsanmeldungen für 2019 verständigt. Erste Priorität haben diese Maßnahmen: An der Bürgerhalle Außensanierung, Sanierung der Duschen; im Innenbereich Streichen aller Hölzer, Heizkörper und Wände, Ausbessern und Streichen der Wände in den Nebenräumen sowie die Beschaffung einer neuen Reinigungsmaschine.

Die Verbreiterung des Pflasters am nördlichen Friedhofseingang wurde bereits für 2017 genehmigt. Die Anlage eines Rad-/Gehwegs zum Öschberghof, die Neugestaltung des Parkplatzes beim Kindergarten, eine zusätzliche Bank für den Spielplatz, der Einbau von Brems-Wellen vor und nach der Kreuzung Burgring/Kreidenweg und die Erschließung des Neubaugebietes an der Käppelestraße. Noch abgeklärt werden soll die Notwendigkeit einer Vergrößerung des Wendehammers im Gewerbegebiet.

Unter Priorität II aufgeführt werden ein Anstrich der Küche in der Bürgerhalle, ein Bodenpflaster an der Bushaltestelle am Brunnen in der Ortsmitte, der Ausbau des Kreidenwegs im oberen und unteren Bereich und die Aufstellung von Hundetoiletten am Panoramaweg, Betonweg und am Sportplatz.